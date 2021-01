Jah, Saaremaale lendab nüüd suurem lennuk. Mitte suur, aga eelmistega võrreldes ikkagi päris lennuk, sest viimane oli mängulennuk, millega maanteeamet mängis saarlaste närvidel. Väga tore, et tulijaid mahub rohkem. See asjaolu ei peaks aga sundima uudishimulikke lendama saarele, et kaeda, kuidas Saaremaal on suudetud hoida superviirus suhteliselt eemal ja kuidas õnnestub saarlastel hakkama saada – noh, enam-vähem.

Ütlen kohe ja selgelt: ärge praegu tulge, ärge maskeeruge siseturistideks ja ärge mängige saarlaste närvidel! Me saime oma koslepi kevadel kätte. Aitab Milano tegemisest! Meid rahustati nagu tavaliselt, juriidiliselt, JOKKilt: kõik on kontrolli all, olge mureta! Missuguse kontrolli all? Kes kontrollib viirust? Isegi kõikvõimas raha ei kontrolli enam viirusi, rääkimata Donald Trumpist või Boris Johnsonist. Kas pole juba selge, et tapjaviirus ei allu kellegi kontrollile?