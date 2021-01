Kohtunik Vanessa Baraitser tegi eile Londoni Old Bailey kohtus teatavaks otsuse, mille väljakuulutamine oli koroonapandeemia tõttu korduvalt edasi lükkunud. Kohtunik leidis, et Ühendkuningriik ei tohiks anda Assange’i välja USA-le, kus teda spionaažis süüdistatakse.

Väljaandmisotsuse tagasilükkamise juures sai otsustavaks Assange’i vaimne tervis. Piirkonnakohtunik Baraitser tõi esile, et 49-aastane Assange kannatab kliinilise depressiooni all ning tal esineb suitsiidi ja enesevigastamisega seotud mõtteid, mistõttu on alust arvata, et tema vaimne seisund halveneks veelgi ja ta kipuks USA ülikarmi režiimiga vangla rasketes ja isoleeritud tingimustes oma elu kallale.