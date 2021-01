Eesti lühiuudised

Riigikogu põhiseaduskomisjon koguneb kolmapäeval ja neljapäeval erakorraliselt istungitele, et arutada rahvahääletuse korraldamist abielu mõiste küsimuses ning eelnõule esitatud muudatusettepanekuid. Komisjoni esimehe Anti Poolametsa (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, pildil) sõnul on obstruktsiooni ulatus seninägematu ning opositsioon on muudatusettepanekutele kulutanud sadu töötunde. «Parlamendi töö täielikku blokeerimist ei saa aktsepteerida, sest see ületab ratsionaalse debati piirid,» märkis ta. Keskerakonna, EKRE ja Isamaa fraktsioonide esitatud riigikogu otsuse eelnõu rahvahääletuse korraldamiseks abielu mõiste küsimuses läbis riigikogus esimese lugemise 14. detsembril. Eelnõule esitati opositsiooni poolt tähtajaks ligi 10 000 muudatusettepanekut. PM