Meedias ja rahvasuus võib kohata igasuguse kvaliteediga väiteid tervise kohta. Isegi füüsilise tervise puhul ei ole õige ja vale jutu vahel alati lihtne vahet teha. Näiteks arvati veel 1980ndatel, et või asemel on tervislikum tarvitada hüdrogeenitud taimerasva; tänapäevastest toitumissoovitustest ei leia sellist mõtet isegi luubiga otsides.

Uuringud on kaasa toonud paremad teadmised ning teadmiste paranemine on tinginud seisukohtade muutumise. Vaimse tervise kohta aga võib tunduda, et kõik on niigi teada ja selge, aga kas see tegelikult on nii?