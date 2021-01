Henri Zeigo: Brexit – lõputu küünlapäev

Ehkki Johnson nimetas seda suurepäraseks leppeks, tuleb ka temal tunnistada, et tollimaksudeta kaubandus pole piisav, et oma kaupa edukalt Euroopa Liitu eksportida. Hea äri aluseks on katkematud suhted, kompromissid ja muud kokkulepped, mis sõlmitakse laua taga, kuhu Suurbritannia esindajat paraku enam ei oodata. Kuna globaalne majandus ei tunne piire, hakatakse kaudselt edaspidigi selle saareriigi huve puudutavaid küsimusi lahendama suurema ja tugevama positsioonilt, milleks Euroopa Liit ka on. Ka lootus erilise suhte loomisse USAga on Donald Trumpi lahkumisega purunenud.