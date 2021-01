Rail Baltic on piiriülene projekt, mille edu sõltub võimest arendada projekti koos ja samas tempos kõigis Balti riikides. Eesti arenguga ollakse hästi kursis, kuid vähem sellega, mida on saavutatud Lätis ja Leedus.

Enne jõule RAIT Faktum & Ariko korraldatud arvamusuuring kinnitab, et Eesti inimeste toetus Rail Balticu raudtee projektile on endiselt kõrge, ulatudes 60 protsendini. Küsitletutest 82 protsenti on seisukohal, et kohalik rongiliiklus tõstab Rail Balticu regionaalset väärtust ja kaks kolmandikku saavad aru projekti positiivsest mõjust keskkonnale. Ka Lätis ja Leedus on rahva toetus Rail Balticu projektile kõrge ja arusaamine selle sotsiaalmajanduslikust tasuvusest tugev.