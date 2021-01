Sajandeid on läänemaailma peetud maailma jõukuse, teadmiste ja võimu kantsiks, kuid nüüd on pilgud suunatud itta, kus tõuseb uue päikesena rahaline ja poliitiline vägevus. Sellest kirjutab Peter Frankopan oma bestselleris «Siiditeed. Maailma uus ajalugu».

Frankopan on Oxfordi ülikooli maailmaajaloo professor. Tema peamised uurimisteemad on Vahemere maade, Venemaa, Pärsia, Hiina, Lähis-Ida ja Kesk-Aasia ajalugu. Frankopan sai üle maailma kuulsaks raamatuga «Siiditeed» (originaalis 2015, e k 2020), mis seadis küsimärgi alla, kuidas on maailma ajaloo kontekstis seni käsitletud araabia ja Aasia kultuuride ajalugu ning nende suhteid Euroopaga.