Trump seadis ohtu vabariiklaste senatienamuse

«See võib olla kõige tähtsam hääl, mille te kogu oma elu jooksul annate,» ei teinud Daltonis toetajatega kohtunud Trump saladust sellest, et Georgias on kaalul palju. Seda näitavad ka järelvalimistesse pumbatud hiigelsummad, mida on kahe kampaania peale kokku üle 800 miljoni dollari, selgub Center for Responsive Politicsi andmetest.