Enamasti on sporti toetavad ettevõtjad ise miskitpidi mõne alaga seotud olnud ja tahavad missioonitundest ­ühiskonnale tagasi anda. Mitmed neist ei ­soovi intervjuusid anda ega endale suurt tähelepanu tõmmata. Kes kardab uusi rahaküsijaid, kes on lihtsalt tagasihoidlik.

Neil atleetidel, kes juba tule­musi saavutavad, on toetust kergem leida. Odaviskaja Magnus Kirt on üks selliseid, kel on praeguseks mitu kaalukat sponsorit. Ent ka tema on kunagi olnud kohas, kus polnud midagi ette näidata.