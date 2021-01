Spordi lühiuudised

Vene mehed valitsesid tuuril

Itaalias jätkuval Tour de Ski’l polnud meeste eraldistardist 15 km vabatehnikasõidus vastast venelastele, kes hõivasid viis esimest kohta. Esikoha noppis tuuri üldliider Aleksander Bolšunov (pildil) ajaga 32.49,6. Talle järgnesid Deniss Spitsov (+8,3), Ivan Jakimuškin (+13,9), Aleksei Tšervotkin (+19,2) ja Artjom Maltsev (+21,8). Kuuendana lõpetas prantslane Maurice Manificat (+22,9). Naiste 10 km distantsil oli taas parim ameeriklanna Jessica Diggins. Pärast nelja etappi on tema edu teisel kohal oleva kaasmaalanna Rosie Brennani ees 20 sekundit. Frida Karlsson hoiab kolmandat positsiooni (+1.02,0). Tema jätkamine on aga küsimärgi all, sest ta vigastas soojendusel jalga ja sabakonti ning võistles valuvaigistite toel.