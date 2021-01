Eile selgus, et Iru hooldekodus on 13 kliendil ja viiel töötajal koroonaviirus ning pärast seda alustati hooldekodus laustestimist. Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda kureeriva abilinnapea Betina Beškina sõnul on hooldekodu pidevas kontaktis terviseametiga.