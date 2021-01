Postimehe aasta inimene Arkadi Popov: küll me vaktsineerime kõik, keda vaja, aga see võtab natuke aega

Esimene päev oli selline, kus ma tulin kiirabisse praktikale. Siis ma õppisin veel tervishoiu kõrgkoolis, tollal oli see meditsiinikool. See oli 1989. aastal, ehk rohkem kui 30 aastat tagasi. Mäletan seda hästi, minu jaoks oli see väga põnev päev. Mul oli võimalik sõita koos kiirabibrigaadiga, kusjuures arstiga, kellega ma pärast aastaid koos töötasin. Me saime väga headeks sõpradeks. See oli mulle väga õpetlik ja natuke nalja sai ka. Muu hulgas kuulsin esimest korda meditsiinilist anekdooti. Sain aru, et see on väga huvitav elukutse ja tahan seda tööd teha.