Robot nimega Gutenberg

Lühidalt ja lihtsuse huvides nimetame autonoomseid ja intelligentseid tehnoloogiaid siinkohal paljuski üle- ja kuritarvitatud terminiga AI (alguses tähendas see ka tehisintellekti, ing k artificial intelligence). ­AI-l puudub hea definitsioon, kuid siin loos vaatlen seda kui autonoomset süsteemi, mille ülesanne on teha ennustusi, soovitusi või otsuseid, millel on mõju eraldatud (offline-) või reaalaja (online-)keskkondades.