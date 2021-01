Tehnika lühiuudised

Teleportatsioonil põhinev internet käeulatuses

Kvantpõimitus on nähtus, mille aluseks on tõsiasi, et iga tekkiv kvantosakeste paar peab säilitama oma summaarse impulsi. Keeruline? Mitte väga, kui mõelda näiteks kahe püstisel teljel oleva tiivikuga helikopteri peale. See saab sõita, kui tiivikud pöörlevad vastassuundades ja tekitavad kompenseerivad jõumomendid. Kvantfüüsika mõttes on selline helikopter kogu universum. Kõik selles tekkivad osakesed peavad säilitama oma tekkest kadumiseni koguimpulsi ehk spinnid. Valgus jaguneb kaheks footonikimbuks selle teele paigutatud poolläbipaistva peegli abil. Albert Einstein pilkas kvantfüüsikat ja näitas, et selle reeglite järgi peaks niisugune veider vastasmõju kanduma hetkeliselt ühest universumi osast teise. Nii see täpselt ongi: juhtub ühe osakesega midagi, toimub samal hetkel muutus ka teisega. Fermilabi ja California Tehnoloogiainstituudi koostöös loodud teleportatsioonivõrk kandis 90-protsendilise täpsusega andmeid muukimiskindlalt edasi 44 kilomeetri kaugusele. Tegemist pole teleporteeritud andmesiirde kaugusrekordiga. 2017. aastal teleporteeriti Hiinas andmeid satelliidi kaudu 1200 kilomeetri kaugusele, seda ilmselt aga väiksema täpsusega. PM