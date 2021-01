Doktor Arkadi Popov on erakorralise meditsiini vallas töötanud 30 aastat ja täitnud selle aja jooksul ametiülesandeid süsteemi kõigil astmeil kõige alumisest kuni kõige ülemiseni. Ta tunneb tervishoidu ja mõistab selle iga lüli töö eripära ja raskust.

Mitte kõik ei suuda pikalt töötada tugeva stressi ja määramatuse tingimustes. Tavainimeste hulgas kogeb tööga seotud tugevat stressi tavaolukorras kuni neli protsenti inimestest, erakorralise meditsiini töötajate puhul on see näitaja kuni 20 protsenti.

«Arst peab olema paksu nahaga, et toime tulla stressiga, mis tekib sellest, kui inimesed hukkuvad. Aga järgmine patsient ootab, nii et tagasi vaadata ei saa, peame vaatama edasi, mitte tagasi,» iseloomustas doktor Popov kriisimeditsiinis töötavate inimeste meelelaadi. Kolleegide sõnul on doktor Popov sellise töö jaoks loodud. Lisaks on ta asjaliku sõnaga, tema mõttekäik on selge, loogiline ja hästi põhjendatud, tema olek rahulik ja soe ka keerulistes oludes.

Pandeemia tabas Euroopat ja Eestit äkki ja paljuski halvavalt. Suleti piirid, meditsiinivarustust ja isikukaitsevahendeid ei jätkunud. Kergekujulise paanika käigus osteti poed tühjaks tualettpaberist ja tatratangust. Käisid tulised vaidlused, kas maski kandmisest on kasu ja millised liikumispiirangud kehtestada ja kui kauaks. Januneti info järele ja otsiti ka süüdlasi. Ühe hetkega oli kogu kriisi otsustus- ja teavitusraskus langenud terviseametile, mis püüdis ühiskonna kõrgendatud ootuste tingimustes täita oma ülesandeid nii hästi, kui suutis.

Kui dr Arkadi Popovist sai hädaolukorra meditsiinijuht, olid ohjad kindlates kätes. Kuid üks pole lahinguväljal sõdur. Tunnustus talle on tunnustus kõigile meedikuile.

Kui doktor Popov asus terviseameti hädaolukorra meditsiinijuhiks, oli kohe tunda, et ohjad said kogenud inimese kindlatesse kätesse. Ta valdas niihästi olukorda kui ka suhtlust avalikkusega, see oli tema aasta.

Kuid sõdur pole üksi lahinguväljal, isegi kui tal on kindrali otsustusvõime ja karastus. Tunnustust vastu võttes juhtis doktor Popov tähelepanu sellele, mis teeb talle kõige rohkem muret: «Puudu on õdedest, kes on asendamatu ja hindamatu ressurss. Minu kindel palve riigile on mõelda haridusprogrammidele, kuidas tekitada lisa õenduslikku ressurssi – kuni 2000 õde võiks leida kohe rakendust.» Loodetavasti aitab doktor Popovi ja teiste meedikute eeskuju koroonapandeemia keerulistes tingimustes väärtustada tööd ka tervishoiu raskematel ametitel.