Kriisiaasta, mis tõstis peaaegu kõikide varade väärtust

Rekordist jäi puudu

Aastaga kerkis USA börsiindeks S&P 500 16,3 protsenti, mis on ajaloolisest keskmisest märkimisväärselt suurem tõus. Eelmisel kümnendil kerkis indeks keskmiselt 11,8 protsenti ning üleüldse on kolmele börsikrahhile vaatamata olnud 21. sajand aktsiaturgudele, eriti USAs hea – sajandi 21 aastast on indeks tõusnud tervelt 14-l.