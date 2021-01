Ülo Vihma: koroona vastu koostööga

Üks maailmas levinud koostöövorm on PPP – public private partnership. Eesti keeles oleks see AEK – avaliku ja erasektori koostöö. Aeg-ajalt räägitakse sellest ka meil, kuigi toimivaid näiteid on veel üsna vähe. Võib-olla sellepärast, et arvatakse, et AEK tähendab eelkõige suuri projekte. Mina arvan vastupidi. Suured asjad algavad väikestest sammudest. Koroona leviku piiramine oleks üks võimalus teha väikesi samme AEKi võtmes ja seda koostööd õppida.