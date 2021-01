Olnuks mõistlikum oodata. Selline oli Washingtoni sõnum Brüsselile möödunud kuul, kui Euroopa Liit hakkas jõudma Hiinaga kokkuleppele seoses oma uue investeerimislepinguga. Joe Bideni riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan ütles tuimalt, et «varased konsultatsioonid» oleksid teretulnud. Mandariini keelt valdav võimekas ametnik Matt Pottinger ütles praeguse valitsuse liikmena otsekohesemalt, et 30. detsembril allkirjastatud leping hämmastas ja rabas Ühendriike.

Kuid Brüsselis on inimesed tüdinud Ameerika aastatepikkusest kärsitust ja ühepoolsest otsustamisest. Nad tähendavad, et nende leping on sarnane jaanuaris Trumpi valitsuse ja Hiina vahel sõlmitud «esmase» turulepääsu lepinguga. Miks peaksid Euroopa ettevõtted kannatama, kui samal ajal USA omi kaitstakse? Pealegi oli aasta lõpuks määratud tähtaeg välja kuulutatud juba ammu. Kui Bideni valitsus soovib mitmepoolsust taastada, tuleks alustuseks üles näidata veidike tagasihoidlikkust.