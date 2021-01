Opositsioonierakonnad on esitanud abielureferendumi eelnõule tuhandeid täiendusettepanekuid riigikogu töö takistamiseks. Postimees küsis ühiskonnategelastelt, kui õigustatud on obstruktsiooni kasutamine abielureferendumi vastu võitlemisel, ja kuidas võib see mõjutada samasooliste kooselu puudutavat arutelu tulevikus?