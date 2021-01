SKT esimene suur pluss on see, et selle koostisosad (olgu siis kulutuste, sissetulekute või lisandväärtuse kaudu arvutatuna) on mõõdetud ühe ja sama ühikuga – rahaga. Seda raha annab mitut moodi teisendada, näiteks muudesse vääringutesse või mõne kindla ajahetke hindadesse, kuid see jääb ikkagi rahaks. Kui me tahame liita SKT-le otsa näiteks ebavõrdsuse, tervise ja rahulolu, siis peame need kõik kuidagi samale ühikule teisendama. Hea küll, koostame mingi indeksi. Siin tekib mõistagi küsimus, kuidas seda täpselt teha ja millised peaksid olema eri osiste kaalud. Tekib suur oht, et indeks ütleb rohkem selle koostamise metoodika autorite eelarvamuste kui päris maailma kohta.