Kuigi Euroopa ravimiameti (EMA) ja Euroopa Komisjoni eilne otsus anda Pfizer-BioNTechi vaktsiini kõrval kasutus- ja müügiluba ka Moderna omale kasvatab lootust kiiremaks edasiliikumiseks, on üksjagu neid, kes leiavad, et ELi strateegia tellida vaktsiini paljudelt tootjatel, selmet panustada kohe õigetele kaartidele, on läbi kukkunud ja seega on ebaõnnestunud ka ühishankele lootnud valitsused.