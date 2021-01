Iisraeli vaktsineerimist utsitab konkurents ja peaministri huvi

Vähem kui kolme nädalaga on saanud Iisraelis esimese Pfizer-BioNTechi koroonavaktsiini doosi 15 protsenti 9,3-miljonilisest elanikkonnast. See on peaaegu poole rohkem kui Araabia Ühendemiraatides, kus on vaktsineeritud kaheksa protsenti elanikkonnast, sellega on riik vastavas arvestuses teisel kohal.