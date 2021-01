Välismaa lühiuudised

Assange ei saanud kautsjoni vastu vabadusse

WikiLeaksi asutajal Julian Assange’il tuleb jääda Suurbritannias vahi alla nii kauaks, kui kohus hakkab arutama USA apellatsiooni Briti kohtu otsuse vastu teda Ühendriikidele mitte välja anda, otsustas Londoni kohtunik eile. Tema sõnul Assange’i ei vabastata, sest on alust arvata, et vastasel juhul ei ilmuks Assange apellatsiooniistungile. USA, kes süüdistab Assange’i spionaažis, keelitas kohtunikku 49-aastast Assange’i mitte vabaks laskma ja on lubanud jätkata jõupingutusi, et ta välja antaks. AFP/BNS