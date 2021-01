Tema peamiseks treeningkeskuseks on kujunenud Ruka, kus ta viibib isa Tõnis Sildaruga sel hooajal juba neljandat korda. Seekordne reis on möödunud kahekordsete saltode tähe all. Juba varem selgeks õpitud trikke viimistleb ta paremaks, kuid katsub kõrvale ka midagi uut õppida.