Reisi lühiuudised

Lennuühendused ELi-väliste sihtkohtadega taastuvad

2. jaanuaril toimus Tallinna ja Minski vahel taas Belavia regulaarlend, esialgu toimuvad lennud kaks korda nädalas, alates 12. jaanuarist on plaanis kolm edasi-tagasi lendu nädalas. Valgevenesse lennatakse teisipäeval, neljapäeval ja laupäeval. «Hetkel on Minski lennud plaanis kuni talvehooaja lõpuni, kuid nõudluse olemasolul jääb see lennuplaani püsivalt,» sõnas Postimehele Tallinna lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe. «Tallinna-Istanbuli liin peaks avanema veebruaris ja esialgse info järgi avatakse Tallinna-Moskva liin märtsi lõpus.» PM