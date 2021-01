See ajalugu esitatakse tempokalt ja animeeritud illustratsioonidele toetudes. Ekraanile ilmuvad eksperdid, kes vägisõnade teemal mõne raamatu kirjutanud või muidu neid uurinud, ning annavad oma püüdlikult vaimukaid kommentaare. Lükatakse ümber rahvaetümoloogia tuletised, mis iseenesest ju päris vaimukad. Oma kogemustest räägivad mõned äärmiselt sümpaatsed inimesed, kes on valitud sinna lihtsalt selleks, et oleks vahva vaadata, kuidas mõni võluv daam järjest «f*ck-f*ck-f*ck» tulistab.

Aimesarjas ei puudu ka päris­teadus. Seletatakse, kuidas vandudes vabanevad meie kehas adrenaliin ja teised hormoonid, ning tõestatakse lihtsa katsega, et see tõesti niimoodi on. Need osalised, kel lubati ropendada, suutsid kätt jääkülmas vees hoida mõnevõrra kauem kui karske suuga kontrollgrupp. Pealkirjas tsiteeritud Juhan Saare luuletuse sõnad räägivad ju sedasama.