Euroala keskmine kodulaenu hind on püsinud pea terve eelmise aasta 1,3 ja 1,5 protsendi vahel. Euroopas on samas ka riike, kus saab kodulaenu täiesti ilma intressita. Nimelt teatas hiljuti Nordea panga Taani filiaal, et pakub taanlastele 20-aastast nullintressiga hüpoteeklaenu.

Taanis on püsinud intressimäärad madalal juba pikemat aega. Nimelt tegi riigi keskpank 2012. aastal otsuse, et laseb Taani krooni kursi hoidmiseks pangahoiuste intressimäära alla nulli. See tähendab, et pangas seisvale rahale tuli peale maksta. Sellega on püsinud Taani krooni kurss euro suhtes stabiilsemana kui Rootsi krooni kurss.