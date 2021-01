See oli üks tänuväärne nišš, mille me koos teiste suurepäraste autoritega kuust kuusse ära täitsime, ja mul on siiani keeruline leppida teadmisega, et detsembrikuu Mesimumm on teadupärast viimane väljaanne. Seepärast tundsin, et just nüüd on viimane aeg tuua laiema publiku ette need tegijad, ja eelkõige ajakirja looja – Pille Adusoo –, kes Mesimummi 15 aastat tagasi üles ehitasid, täites selle nauditava visuaaliga ning põneva ja eakohase sisuga ning olles seeläbi täiesti omaette nähtus meie lastekirjandusmaastikul.