Tuntud ravitseja jäi ise tervisega hätta

Omal ajal tuhandetel inimestel terveneda aidanud Võrumaa nõelravitseja Olaf Leif (66) on jäänud tervisega sedavõrd hätta, et saab hakkama vaid hooldekodus, mille eest tasumisega on lastel aga raskusi ja nad loodavad tuge Leifi endistelt patsientidelt.