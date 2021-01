Kuigi lõppenud aasta esimene pool tundus suurtehingute poolest kehvake, kinnitavad kogenud nõustajad kui ühest suust, et aasta teises pooles läks taas kibedamaks ostlemiseks. «See päästis aasta statistika ja aasta lõpul tõdesime, et polnudki kõige hullem,» võttis Ellex Raidla partner Sven Papp lõppenud aasta optimistliku noodiga kokku. «Ka praegu on töös mitmeid suuri tehinguid ja seepärast ei ole põhjust aasta alguses liiga pessimistlik olla.»