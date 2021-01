Mõned maakonnad saavad vaktsiini teistest hiljem: perearstid ootasid kannatlikult oma korda

SA Kuressaare Haigla juhatuse liige ja ravijuht Edward Laane ei teadnud aga veel 5. jaanuari lõuna ajal, millal saab haigla personali vaktsineerida. Sama päeva õhtuks sai haigla aga tellitud 50 doosi vaktsiini kätte ning eile võis vaktsineerimist alustada. Olukord on tõsine, sest nädala algul avati Kuressaare haiglas taas koroonaosakond, kuhu toodi ravile kümme positiivse diagnoosiga patsienti. Ehkki eilse seisuga lubati kaks neist koju ja ka mõni haigla töötaja on andnud positiivse koroonaproovi, kinnitas Laane, et olukord on kontrolli all ning mingit haiguse plahvatuslikku levikut ei ole vähemalt haiglas praegu karta.