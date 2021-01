Järgmisena saabub Eestisse Moderna vaktsiin

30 000 osalejaga kliinilistest katsetest selgus, et Moderna vaktsiini efektiivsus on veidi üle 94 protsendi ja esialgsete kõrvaltoimetena võib esineda näiteks valu süstimiskohas, peavalu või iiveldus, mis mõne päevaga kaovad. Vaktsiini tuleb manustada kahe doosina, mille vahele peab jääma 28 päeva. Säilitamise poolest on Moderna vaktsiin vähenõudlik ja eritingimusi ei vaja. Vaktsiini hoiustatakse tavapärasel sügavkülmiku temperatuuril –20 kraadi. Küll aga on Moderna vaktsiin kalleim, Euroopa Liidus küsitakse doosi eest ligi 15 eurot.

Kui Pfizer/BioNTechi vaktsiini on Eestile põhilepinguga tellitud üle 600 000 doosi, siis Moderna vaktsiinidoose oodatakse ligi 234 000. See tähendab, et Moderna vaktsiinist piisab umbes 117 000 Eesti elanikule. Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul tarnitakse esimeses kvartalis Eestisse suhteliselt väike osa Moderna vaktsiini kogu Euroopa Liidu kogusest ning seda ka vastavalt rahvaarvule. Ministri hinnangul on realistlik, et esimeses kvartalis jõuab Eestisse ligi 30 000 Moderna vaktsiini doosi. Ülejäänud põhiosa, 200 000 doosi, saabub võrdselt teises ja kolmandas kvartalis. «Ka siin kehtib sama reegel, et loomulikult meile meeldiks kiiremini. Küsimus on selles, mis on Moderna tootmisvõimsus ja tootmisvõimekus.» Nüüd on veel ministri sõnul küsimus selles, kas senist kokkulepitud kogust on võimalik suurendada ja mis kuupäeval Moderna vaktsiini tarned Eestisse saabuma hakkavad. «Defitsiit on kõige suurem ajaperioodil, kus müügilubasid on vähe.»