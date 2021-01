Eesti lühiuudised

Simmo Saar vaidlustab enda vallandamise

«Praegu on läinud laiali sõnum, et kui sa tahad püsida oma töökohal, siis ole vait. Vaba demokraatlik ühiskond ei saa minna seda teed, et me iga sõnumitooja hukkame,» põhjendab Simmo Saar (pildil), miks ta vaidlustab enda vallandamise töövaidluskomisjonis. Ta ei nõustu ka süüdistusega, et on levitanud valeandmeid. Vaktsineerimiskava puudujääkidest Postimehe otsestuudios ja Kanal 2s rääkinud ja seejärel vallandamisteate saanud terviseameti kommunikatsioonijuht Simmo Saar sai töölepingu lõpetamise teate kätte 28. detsembril. «Ma ei ole nõus selle sisuga, mis seal on. Minu vallandamisteates oli kirjas umbes midagi sellist, et minu sõnavõtud on ohustanud avalikku julgeolekut ja rahva tervist. Mil moel ma seda siis ohustanud olen?» arutleb ta. PM