Lähtudes hommikumaa traditsioonist, võime öelda, et teeme rotiaasta lõpu intervjuud. Rotiaasta lõpeb ju 11. veebruaril ja selleks ajaks on maailma poliitilisel areenil toimunud sündmused, mille tärmineid teame, aga mis praegu on veel toimumata. Vaatame, kas tegemist on uue aasta alguse või rotiaasta lõpu intervjuuga.