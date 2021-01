Mis on bikiinifitnessi medali hind?

PRO-liiga medal – kui kõva asi see on ja mida õieti tähendab?

IFBB Elite PRO kategooria on kulturismi ja fitnessi tipptase, kus võistlevad elukutselised sportlased. PRO-liigasse pääseb vaid siis, kui tuled maailmameistriks või võidad PRO-kaardi. Jah, juba selle taseme lavale pääsemine on suur saavutus.

Kogu elu! Fookus on ainult treeningutel, viiel õhtul nädalas on trenn. Hommikul enne tööd kõnnin ja teen poseerimist. Peale tööpäeva veedan saalis vähemalt 2–2,5 tundi ja koju jõuan hilisõhtul. Ma ei kohtu sõpradega, veedan oma lastega liiga vähe aega, mitte midagi ei mahu selle kõrvale. Ma ei näinud isegi oma meest kaks kuud!

Kui tahta võistelda kõige teravamas tipus, siis on selge, et millegi arvelt peab see tulema, lähedaste suhete arvelt. See otsus tähendab totaalset pühendumist.