Unustage koroona! Eestlasi niidab palju salakavalam tervisehäda

Kindlasti on praegu abi järele pöördumisi rohkem: inimeste teadlikkus psüühilistest probleemidest on suurem ja ka julgust abi otsida on juurde tulnud. Teisalt on elutempo kiirenenud, töökoormus on kasvanud. Tasakaal elus on paljudel väga paigast nihkunud. Näen sageli, et inimeste tööpäevad on absurdselt pikad, kestavad 12–15 tundi, samuti nädalavahetused, nii et hobidega tegelemiseks, samuti suhtlemiseks aega ei jäägi. Sageli, kui küsin vastuvõtul inimestelt, millega nad veel tegelevad, ütlevad nad, et ei tegele millegagi, sest töökoormus on läinud hästi suureks.