Vaesed vaevatud vanemad ja võimukad lapsed

Sest vanal heal äraproovitud meetodil tehtud lapsed (siinkohal on teadev muie omal kohal) võivad olla oi, kui jonnakad, lärmakad, isekad, ebaviisakad jne, jne. Näib, et raamatus ette tulevatel vanematel on programmeerimine (loe: piiride seadmine ja kasvatamine) kas meelest ära läinud või nad ei saa sellega hakkama. Või, lähtudes uueaegsetest pedagoogikateooriatest, pole pidanud seda vajalikuks.