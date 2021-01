Eesti põhiseadus sisaldab selget põhimõtet, et kedagi ei tohi käsitada kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus. Kas meil seda järgitakse ja millist rolli on praktikas kohtuotsusele eelnevas süüdistamises mänginud prokuratuur ja ajakirjandus? Lahkan seda nn Savisaare kohtuasja näitel.

Parafraseerides Oskar Lutsu, võib sõnada, et selleks ajaks, kui Aivar Tuulbergil võimaldati oma kaitsjaga kontakteeruda, oli ajakirjanduses juba tema kinnipidamise kohta uudis avaldatud. Kahtlustuse esitamisele eelneval päeval avalikustas prokuratuur pressikonverentsil uurimisega seonduvat teavet ja väitis, et prokuratuuril on tõendid, mis kinnitavad Aivar Tuulbergi poolt Edgar Savisaarele altkäemaksu andmist. Tänaseks on ärimees õigeks mõistetud, sest kõik kohtuastmed tuvastasid üksmeelselt, et mingit altkäemaksu andmist ei ole toimunud.