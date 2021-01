Kodumaiste äärmuslaste igapäevastest jutupunktidest puudub üks teema, mis minu meelest võiks seal ilusasti olla. Nimelt Eesti kroon. Nädalapäevad tagasi möödus kümme aastat euro käibele tulekust Eestis. Tähelepanu pöörasid sellele vist ainult mõned ajaleheartiklid. See on ka mõistetav, sest toonase peaministri Andrus Ansipi ja Eesti Panga presidendi Andres Lipstoki kodupartei istub riigikogus opositsiooni pingil. See on riiklikult vaenuliku partei tähtpäev.