See unenägu on justkui võrdpilt praegusest ajast. Paljud inimesed on kaotanud kontakti oma keha ja hingega ning unustanud omajagu varasemaid kogemusi ja teadmisi. Neil on meelest läinud näiteks see, et nende varasemad viirushaigustesse jäämised olid seotud ennekõike stressi süvenemise ja immuunsüsteemi nõrgenemisega, ning seegi, et alles äsja öeldi nelja aastaga väljatöötatud vaktsiini kohta, et see on liiga uus ja seetõttu mitte kuigi usaldusväärne.