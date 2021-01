Eesti keele rääkijaid on maailmas 1,1 miljonit, Postimehe ja meie maakonnalehtede digipaketil on täna 40 000 digitellijat. See teeb Postimehe vastavaks suhtarvuks 3,6 protsenti, ehk selgelt enam kui New York Timesil. Kusjuures, nemad on suunatud maailmaturule, kus inglise keele rääkijaid on 1,5 miljardit – selles kontekstis on Postimehe väljaannete ja New York Timesi vahe kümnekordne meie kasuks.