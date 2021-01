Põhjus, miks slaavlased eestlastest ja eesti õigeusklikest jõule hiljem peavad, peitub kalendrites. Slaavlased lähtuvad Juliuse ehk vanast kalendrist, eestlased aga Gregoriuse ehk uuest kalendrist. «Erinevus tuleb sisse ­päikesekalendri ja kuukalendri vahest. Erisus võeti kasutusele 14. sajandil ning iga sajandiga on tulnud üks päev juurde. See tähendab, et tulevastel sajanditel kaugenevad pühad veel,» selgitas Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku isa Aleksander.