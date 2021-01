Need, kes ei saanud sisse uksest, üritasid ronida Kapitooliumi terrassile seinu mööda ja peksid sisse aknaid, et sealt kaudu valitsuse kogunemiskohta pääseda. Samal ajal küürutasid rahvasaadikud pinkide all, kõrval kätte jagatud gaasimaskid. See nägi välja nagu riigipööre, ainult et riigipöörajad toetasid meest, kes istus Valges Majas.