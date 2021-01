Kõik, kes me oleme läbi käinud mingi tee, oleme õppinud seda tundma: on see siis palverännak, mägimatk, kolm või neli aastat ülikoolis või midagi sootuks muud. Kuid vahet pole: põhiprintsiibid on samad. Me vaatame tagasi ja tunneme rahuldust selle üle, et oleme tee läbinud ning midagi õppinud iseenda ja maailma kohta.