Kevin Holohan: USA oli tunnistajaks riigipöördekatsele

Kongressi esindajatekoda ja senat kogunesid harvaks ühisistungiks, et ametlikult kinnitada 2020. aasta valimiste tulemused. Nende kohtumise katkestas märatsev ja vihane mitme tuhande pealine Donald Trumpi toetajate jõuk, kes oli kindlameelselt otsustanud «peatada varguse» – nii nimetavad nad plaani takistada Joe Bideni presidendiks saamist.

Kogu maailma silme all rullus lahti hirmutav vaatepilt, kuidas julgeolekutöötajad tõstsid relvad palge, uksed barrikadeeriti, Kongressi liikmed peitsid end pinkide taha ning mässajad luusisid Kapitooliumi hoone koridorides ja isegi rüüstasid seda. Asepresident Mike Pence evakueeriti lõpuks koos ülejäänud kongresmenidega.

Nagu viimased neli aastat on näidanud, lastakse Trumpil teha sisuliselt mida iganes ta tahab, ilma et sellega kaasneks märkimisväärseid tagajärgi. Demokraadid võivad kisada ja karjuda nii palju kui süda lustib, kuid vabariiklased – kas siis seepärast, et nad usuvad Trumpi, või kardavad tema raevu – seisavad valdavalt tema seljataga.