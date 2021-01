Kõik on toimunud väga kiiresti. Nende 11 aasta kestel, mil ma olen töötanud väliskorrespondendina, elanud viies riigis ja kolmel mandril, olen näinud tõejärgset orkaani kõikjalt üle pühkimas.

Nüüdseks domineeriv relativism on läinud niikaugele, et lubab tõendatult süüdi mõistetul nõuda tõe kahtluse alla seadmist. Kord sattusin lugema iroonilist näidet võimalikust pealkirjast, mis iseloomustab olukorda, kuhu ajakirjandus on tänapäeval jõudnud: «Natse süüdistatakse tuhandete juutide tapmises, Goebbels eitab seda».