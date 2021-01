Maailma liidrite reaktsioonid Ühendriikides toimunule

Riigipead ja arvamusliidrid üle maailma on kritiseerinud masside agressiivset tungimist Kapitooliumile. Mitmedki konservatiivide juhid on hukka mõistnud vägivalla ja nõudnud Trumpi rahumeelset taganemist, nende seas näiteks brexitlane Nigel Farage ja Austria kantsler Sebastian Kurz. Siiani vaikivad Ungari peaminister Viktor Orbán ja Venemaa president Vladimir Putin. Viimane on poliitiliste avalduste asemel läkitanud venelastele oma jõulutervitused, sest õigeusklikes riikides peetakse praegu pühi.