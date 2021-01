Majanduse lühiuudised

Mainor Ülemiste juht lahkub ametist

Mainor Ülemiste juhatuse esimees Margus Nõlvak paneb pärast peaaegu seitset aastat ettevõtte eesotsas ameti veebruarist maha. Nõlvak teatas, et otsustas võtta aega endale ja perekonnale ning selleks, et rahulikult uut väljakutset otsida. Mainor Ülemiste teatas börsile, et Nõlvak lahkub ametist 11. veebruaril ning seejärel jätkab juhatus esialgu kaheliikmelisena, sinna kuuluvad Ursel Velve ja Rein Suurväli. Mainor Ülemiste on Mainor ASi tütarettevõte, mille põhitegevus on Ülemiste City ärilinnaku arendamine. BNS