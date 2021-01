«​LHV Group uuendas pensionifonde juhtiva AS LHV Varahalduse hea tulemuse tõttu mullust finantsplaani. Võrreldes oktoobrist kehtiva plaaniga lisati LHV Varahalduse edukustasu summas 6,2 miljonit eurot,» kirjutas LHV börsiteates. See on sama suur summa kui mullu terve LHV Varahalduse puhaskasum – aktsiainvestoritel on põhjust rõõmustada.