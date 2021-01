Politseile üle antud 161 messingist nimeplaati on kokku murtud nii, et poleks võimalik tuvastada neil olevaid tekste. Hinnanguliselt on puudu veel 40–50 haudadelt kadunud tahvlit. Peale vaadates on ilmne, et seda tööd ei ole võimalik teha käe vahel, vaid plaadid on kokku volditud kruustangidega või taotud haamriga.